У России есть 'слабое место': эксперт рассказал, как украинская баллистика изменит ход войны

Эксперт заявил, что российские комплексы С-300, С-400 и С-500 распределены неравномерно, а самые современные системы сосредоточены преимущественно вокруг Москвы.

У России могут возникнуть проблемы с защитой всех стратегических объектов от потенциальных ударов украинскими баллистическими ракетами. Как рассказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в комментарии "Украинскому радио", российские комплексы противоракетной обороны распределены неравномерно, а самые современные системы сосредоточены преимущественно вокруг Московской области.

Эксперт отметил, что в Украине продолжает развиваться научная школа ракетостроения. Ее развитие в перспективе может позволить создать отечественные баллистические ракеты, способные поражать цели на территории России.

Кушников отметил, что даже при наличии мощной системы противоракетной обороны Россия не сможет прикрыть все стратегические объекты на своей огромной территории.

Видео дня

По его словам, у России наблюдается определенный дефицит комплексов С-300 и С-400. В то же время точное количество таких систем остается неизвестным, поскольку российские закупки и состав комплексов традиционно засекречены.

Эксперт обратил внимание, что в открытых источниках под количеством С-400 могут подразумеваться как отдельные пусковые установки, так и полноценные комплексы, в состав которых входят радары, командные пункты и пусковые установки с ракетами-перехватчиками.

В то же время, по словам Кушникова, спутниковые снимки свидетельствуют о перемещении российских систем противовоздушной обороны из отдаленных регионов России для усиления позиций на европейском направлении и вблизи линии боевого столкновения. По его словам, отдельные комплексы перебрасывали даже с Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Самые современные системы сосредоточены вблизи Москвы

Отдельной проблемой для России эксперт назвал запасы ракет-перехватчиков. По его словам, российские силы активно расходовали их в предыдущий период, в частности для комплексов С-400.

Кушников также отметил, что самые современные российские комплексы С-500 "Прометей" с ракетами-перехватчиками 77Н6-Н и 77Н6-Н1 в настоящее время сосредоточены в Московской области. Они являются частью системы защиты Московского региона.

Таким образом, по словам эксперта, Россия располагает средствами, способными противодействовать украинской баллистике. Однако эти системы размещены неравномерно, из-за чего регионы за пределами Московской области могут оставаться менее защищенными.

Украина сталкивается со своими собственными вызовами

В то же время создание украинской баллистической ракеты сопряжено с рядом сложностей. Одной из главных проблем Кушников назвал российские удары по производственным площадкам, значительная часть которых расположена на востоке Украины.

Среди других вызовов – производство отдельных компонентов ракетного вооружения, в частности твердотопливных ракетных двигателей и систем наведения.

Эксперт подчеркнул, что баллистические ракеты развивают скорость, в пять и более раз превышающую скорость звука, а их профиль полета отличается от других средств поражения. Именно сочетание этих технологических задач, по его словам, является одним из ключевых вызовов для украинских инженеров и исследователей.

В то же время отдельным вопросом после создания такой ракеты станет масштабирование производства – то есть возможность изготавливать их в количестве, достаточном для регулярного применения.

Украинская баллистика – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех заявила, что уже в скором времени Украина сможет наносить удары собственными баллистическими ракетами по территории России.

Кроме того, Терех сообщила, что Fire Point испытывает ракету FP-9 с еще большей дальностью. Она отметила, что из-за большой дальности этого оружия невозможно провести полноценные испытания на территории Украины, поэтому следующий этап может фактически сразу стать боевым применением против целей на территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: