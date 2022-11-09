Значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматы АК-74 - в нерабочем состоянии из-за ненадлежащих условий хранения.

Российским подразделениям, которые проходят подготовку в районе города Барановичи Брестской области в Беларуси, выдано оружие и имущество образца Второй мировой войны, а также средства защиты периода 60-70 годов прошлого века.

Также отмечается, что у мобилизованных российских граждан, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия российской пропаганды от действительной ситуации, нечеловеческих условий пребывания и отсутствия обещанных выплат.

"Российским подразделениям, которые проходят подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выдано устаревшие оружие и имущество - металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, в нерабочем состоянии из-за ненадлежащих условий хранения", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Российские войска в Беларуси: что известно

Сейчас Беларусь ремонтирует военную технику для армии РФ, служит "хабом" для переброски российской техники и размещает иранские дроны на своей территории.

В настоящее время на территории Беларуси находятся подразделения российских войск численностью 9 тысяч военных (13 БТГр).

До конца октября украинские военные сообщили, что ситуация на украинско-беларуской границе контролируемая. В то же время угроза наступления со стороны Беларуси сохраняться до конца года.