Игнат признался, что именно в атаках реактивных 'Шахедов' оказалось самым неожиданным

Россия уже запустила по Украине 7700 реактивных дронов.

Все понимали, что угроза применения Россией реактивных дронов существует, но было неожиданно, что она сразу запустила их в массовое производство. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, информация о "Бандероли" и реактивных "Шахедах" была в открытом доступе.

"И все были не то чтобы не готовы, ведь понимали, что такая угроза существует. Но у всех экспертов не было понимания и представления о том, что Россия может в таких масштабах использовать реактивные "Шахеды". Ведь это очень дорогая вещь, потому что один двигатель стоит от 20–25 тысяч долларов до 50 тысяч", – рассказал Игнат.

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По его словам, в них есть компоненты из Европы, США и Китая. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ отметил, что Россия запускает реактивные дроны фактически с конвейера, поскольку в обломках находят запчасти, выпущенные в Европе буквально две недели назад.

Игнат говорит: было неожиданно, что Россия начнет наращивать производство, ведь фактически речь идет о крылатой ракете. Он рассказал, что враг уже применил для ударов по Украине 7700 реактивных дронов, в частности в июне – 350, в июле – 1500, в августе – 2850, а в сентябре уже было применено 1900.

"Это свидетельствует о том, что противник не останавливается и находит возможности закупать реактивные двигатели, другие комплектующие и собирать дроны на территории РФ. Около половины "Шахедов" сейчас являются реактивными БПЛА", – подчеркнул он.

Чем примечательна атака 23 сентября

Говоря о сегодняшней атаке, Игнат отметил, что процент сбитых дронов довольно высок, но всё же попадания зафиксированы в разных локациях.

"Достичь более высокого результата мешают обстоятельства, в частности, ухудшающиеся погодные условия – туман, облачность. Это затрудняет работу средств, которые зависят от капризов погоды", – добавил он.

По его словам, за ночь 23 сентября противник применил более 150 средств воздушного нападения – в основном это обычные "Шахеды", были также реактивные и "Бандероли". Игнат отметил, что с 18:00 22 сентября по состоянию на 8:00 утра было запущено около 85 дронов с реактивными двигателями.

Перехватчики для реактивных "Шахедов"

Представитель Воздушных сил не смог сказать, когда именно начнут работать украинские перехватчики реактивных дронов, но отметил, что сейчас делается все для того, чтобы найти решение, которое нивелировало бы шансы врага добиваться успеха с помощью реактивных БПЛА различных типов.

По его словам, такие перехватчики не так просто создать, поскольку мы первые в мире должны изобрести такое оружие и поставить его в крупных масштабах Силам обороны.

"Уже слышали, что есть результаты, есть перехваты. Воздушные силы предоставили бы все площадки, чтобы помочь производителям и государству проверить такие перехватчики в бою", – подчеркнул он.

По данным Игната, доля сбитых обычных "Шахедов" достигает 90%, а реактивных – лишь около 60%, поскольку у нас недостаточно средств для их перехвата при скорости 400 км/ч и на высоте до 8000 тысяч метров.

Атака дронов на Киев

Как сообщал УНИАН, в Киеве утром 23 сентября в результате российских ударов возникли пожары в нескольких районах, движение городской электрички было приостановлено.

По информации мэра Виталия Кличко, в Соломенском районе в результате атаки врага произошло возгорание на территории транспортного предприятия. Также, по его словам, в Голосеевском районе возник пожар в складских помещениях. Кроме того, беспилотники поразили две автозаправочные станции. Также БПЛА упал на четырехэтажный бизнес-центр.

По данным Кличко, пострадали 8 человек. Один мужчина скончался в больнице.

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