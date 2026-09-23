Чем дольше длится война в Украине, тем опаснее становится Путин, – заместитель командующего НАТО

По его мнению, Путин пытается подорвать поддержку Украины со стороны НАТО.

Российский диктатор Владимир Путин становится "все более легкомысленным, опасным и склонным к риску", поскольку его война в Украине затягивается, а он стремится разделить западных союзников. Об этом заявил заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер на конференции по безопасности в Эстонии, пишет Associated Press.

Стрингер предупредил, что члены НАТО должны быть осведомлены о "напряженной обстановке" и проявлять осторожность в своей реакции, поскольку Путин хотел бы спровоцировать альянс на "чрезмерную реакцию".

Грань между "случайным и преднамеренным" довольно тонкая, сказал Стрингер, имея в виду вторжение дронов, сбившихся с курса в воздушное пространство НАТО из-за российских GPS-глушителей или других электронных контрмер для защиты от ударов украинских дронов.

Видео дня

По его мнению, Россия могла бы усилить эту активность, но это не означает, что Москва решила это сделать.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявила, что, хотя существует "много разных мнений о том, насколько серьезна эта угроза, отношение России к халатности" и умышленному нападению на соседей НАТО "практически одинаковое".

И Стрингер, и Михал предположили, что увеличение количества скрытых атак Москвы было связано не с неспособностью стран НАТО остановить их, а с прямым следствием поддержки Украины Западом.

По их мнению, Путин пытается подорвать поддержку Украины со стороны НАТО.

Лидер Кремля, по словам Стрингера, "рассматривает целый ряд мер", чтобы попытаться внести раскол между союзниками по НАТО, поскольку его кампания в Украине идет плохо.

Михал сравнила российского лидера с "крысой в углу", которая активизируется в Европе, пытаясь подорвать поддержку Киева со стороны Запада в то время, когда Москва находится под давлением.

Она считает, что Путин пытается подорвать пакт о коллективной обороне НАТО, испытывая страны скрытыми атаками, которые трудно определить, но пока "маловероятно", что он начнёт полномасштабное военное вторжение в Европу из-за угрозы ответных действий со стороны НАТО и из-за того, что его силы завязаны в Украине.

Главнокомандующий авиацией маршал сэр Ричард Найтон, начальник штаба обороны Великобритании, подчеркнул, что Россия продвигается на передовой в Украине медленно и понесла значительные потери, но нет никаких признаков того, что российский лидер отступает от своих целей в Украине.

Посол США в НАТО Мэтью Витакер также отверг любые опасения относительно того, что Россия может испытывать трансатлантический военный альянс, заявив агентству AP, что "Путин не хочет конфликта с НАТО".

Он сказал, что вторжение дронов в такие страны, как Румыния или Польша, было в значительной степени результатом радиоэлектронной войны и непреднамеренным, но отметил, что гибридная деятельность, такая как саботаж, "вызывает большее беспокойство".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил агентству AP в Айове, что Путин "знает, что Соединённые Штаты и Европа полностью взаимосвязаны".

"Мы должны убедиться, что мы готовы, мы сильны, и он это знает. И если он совершит какую-то глупость, он знает, что наша реакция будет жесткой", – сказал Рютте.

НАТО может столкнуться с массовым применением дешевых дронов

Как сообщал УНИАН, ранее Стрингер подчеркнул, что традиционный подход Запада к противовоздушной обороне, основанный на дорогих ракетах и истребителях, больше не является жизнеспособным в эпоху массированных атак дешевыми беспилотниками. Он подчеркнул, что быстрое появление новых воздушных угроз ставит под сомнение устоявшиеся подходы к обороне.

Войны в Украине и на Ближнем Востоке демонстрируют, что будущие конфликты могут существенно отличаться от тех, к которым привыкли западные армии. По словам Стрингера, НАТО может столкнуться не только с крупными военными державами, но и с массовым применением дешевых дронов, способных перегружать системы ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: