ТЦК мобилизовал работника банка, когда у него была отсрочка: что решил суд

Мужчину призвали 13 февраля 2025 года, однако уже на следующий день, когда его направили в воинскую часть, у него было действующее бронирование и отсрочка.

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Черниговского окружного административного суда, который признал незаконной мобилизацию сотрудника АО "Укрсиббанк", который на момент направления в воинскую часть уже имел бронирование и отсрочку от призыва.

Дело №620/3618/25 рассмотрели по иску военнообязанного к воинской части и соответствующему территориальному центру комплектования и социальной поддержки, пишет "Судебно-юридическая газета".

Мужчина работал в АО "Укрсиббанк". 23 января 2025 года Национальный банк Украины определил учреждение как критически важное для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Видео дня

13 февраля 2025 года работник прибыл в территориальный центр комплектования, чтобы уточнить военно-учетные данные, и прошел военно-медицинскую комиссию. Его признали годным к военной службе.

В тот же день начальник соответствующего органа ТЦК издал приказ № 43 о призыве мужчины на военную службу во время мобилизации и направлении в Киевский городской сборный пункт.

В то же время, как установили суды, 14 февраля 2025 года мужчина уже имел статус забронированного. Это подтверждалось информацией из "Дії" и выпиской из "Резерв+". В тот же день его направили в воинскую часть и приказом командира № 47 зачислили в списки личного состава и на все виды обеспечения.

Истец обратился в суд с требованием признать его мобилизацию незаконной, отменить соответствующие приказы и исключить его из списков личного состава воинской части.

Что установил суд

Черниговский окружной административный суд 24 марта 2026 года частично удовлетворил иск. Он отменил приказы от 13 и 14 февраля 2025 года в части, касающейся истца, а также приказ командира воинской части о его назначении на должность и зачислении в списки личного состава.

Воинскую часть обязали издать приказ об исключении мужчины из списков личного состава и его увольнении с военной службы.

Воинская часть обжаловала это решение в апелляционном порядке. Однако Шестой апелляционный административный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и применил закон.

Суд обратил внимание на то, что в соответствии с законодательством забронированные военнообязанные, зачисленные на специальный воинский учет, не подлежат призыву во время мобилизации.

Также суд отметил, что бронирование осуществляется в электронной форме, а забронированному военнообязанному предоставляется отсрочка от призыва. Порядок бронирования предусматривает автоматический перевод лица на специальный воинский учет в течение 72 часов с момента формирования соответствующего списка при определенных условиях.

Поскольку мужчина 13 февраля уточнил свои военно-учетные данные, суд пришел к выводу, что у него были законные основания для получения бронирования в установленный Порядком срок.

В то же время территориальный центр комплектования, как установил суд, надлежащим образом не проверил наличие у мужчины права на отсрочку в связи с бронированием и издал приказ о его призыве.

Важным для дела стало и то, что непосредственно в воинскую часть мужчина прибыл 14 февраля – именно в этот день, по данным государственных информационных ресурсов, он уже был забронирован и имел отсрочку.

Поэтому апелляционный суд согласился с тем, что на момент фактического призыва мужчина не подлежал мобилизации.

Почему суд обязал освободить мужчину

Отдельно суд рассмотрел вопрос о его дальнейшем пребывании на военной службе.

Апелляционный суд отметил, что закон прямо не определяет незаконный призыв территориальным центром комплектования как отдельное основание для увольнения военнослужащего. В то же время суд должен применить такой способ защиты, который позволяет полностью устранить последствия нарушения права.

Поскольку прохождение военной службы мужчиной стало непосредственным следствием незаконного приказа о мобилизации, суд признал надлежащим способом защиты не только отмену этого приказа, но и исключение мужчины из списков личного состава и его увольнение с военной службы.

В итоге апелляционная жалоба воинской части была оставлена без удовлетворения, а решение Черниговского окружного административного суда от 24 марта 2026 года – без изменений.

Постановление Шестого апелляционного административного суда от 15 сентября 2026 года вступило в законную силу в день его принятия.

Мобилизация в Украине – похожие новости

Напомним, что ранее ТЦК отменил аспиранту отсрочку от мобилизации, заявив, что тот якобы не посещал занятия и не выполнял индивидуальный учебный план. Уже на следующий день мужчину мобилизовали.

Впрочем, суд пришел к выводу, что ТЦК не имеет полномочий самостоятельно проверять учебный план, успеваемость или посещаемость занятий. Для отмены отсрочки также не было доказательств того, что мужчина утратил статус аспиранта или иным образом лишился права на отсрочку.

Вас также могут заинтересовать новости: