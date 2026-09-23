НАТО намеренно скрывает от Путина, что повлечет применение статьи 5, - Рютте

У альянса есть все необходимые возможности для реагирования на усиление гибридных атак со стороны России.

Российский диктатор Владимир Путин понимает, к чему может привести применение ст. 5 НАТО и какими будут последствия, но Альянс намеренно скрывает свои "красные линии".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью DPA. "Мы никогда не будем говорить о том, что именно активирует статью 5. Эта неоднозначность существует, и она останется. Но россияне, уверяю вас, четко понимают, что это будет", – сказал он.

Генсек подчеркнул, что у альянса есть ряд вариантов реагирования на действия России ниже порога статьи 5, и предположил, что некоторые из них могут остаться скрытыми.

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"У нас есть все необходимые варианты реагирования. Это не всегда будет публично… Примерами этого были шаги, направленные на подрыв теневого флота Москвы, перевозящего санкционированные нефтепродукты, и операция НАТО "Балтийский страж", начатая в ответ на повреждение критически важных подводных кабелей", – сказал Рютте.

Также он отметил, что "эти гибридные атаки являются явным признаком отчаяния России" перед лицом крупных потерь в Украине, поскольку Киев "становится всё лучше в нанесении ударов глубоко внутри России".

В то же время Рютте подчеркнул, что Европа должна "усилить" свою оборону, предупредив о конфликте "на двух театрах военных действий", если Китай начнёт военные действия против Тайваня, предположив, что это вынудит Россию напасть на Европу:

"По всем этим причинам мы должны сделать шаг вперед в Европе. Именно это мы и делаем".

Гибридные атаки РФ в Европе

Как сообщал УНИАН, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер предупредил, что члены НАТО должны быть осведомлены о "напряженной обстановке" и проявлять осторожность в своей реакции, поскольку Путин хотел бы спровоцировать альянс на "чрезмерную реакцию".

Грань между "случайным и преднамеренным" довольно тонкая, сказал Стрингер, имея в виду вторжение дронов, сбившихся с курса в воздушное пространство НАТО из-за российских GPS-глушителей или других электронных контрмер для защиты от ударов украинских дронов.

По его мнению, Россия могла бы усилить эту деятельность, но это не означает, что Москва решила это сделать.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявила, что, хотя существует "много разных мнений о том, насколько серьезна эта угроза, отношение России к халатности" и умышленному нападению на соседей НАТО "практически одинаково".И Стрингер, и Михал предположили, что увеличение количества скрытых атак Москвы было связано не с неспособностью стран НАТО остановить их, а с прямым следствием поддержки Украины Западом.

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