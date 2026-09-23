Украина частично возобновила экспорт, но рискует потерять до $10 миллиардов, – министр

Чиновник также оценил вероятность возникновения дефицита продуктов в магазинах.

В сентябре экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины вырос в полтора раза по сравнению с августовскими показателями. Однако при пессимистическом сценарии страна может недополучить до 10 миллиардов долларов экспортной выручки, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"За первые 20 дней сентября объем аграрного экспорта составил 44% от потенциального объема с учетом текущего производства. В августе этот показатель находился на уровне около 30%", – отметил глава Минагро.

В то же время длительное ограничение возможностей для экспорта через морские порты остается одним из главных вызовов для аграриев. Альтернативные маршруты могут обеспечить примерно половину необходимого объема поставок за рубеж. Кроме того, для части продукции высокая стоимость перевозок делает экспорт убыточным. По пессимистическому сценарию аграрный экспорт из Украины сократится в годовом исчислении на 30 млн тонн, что будет означать потерю до 10 млрд долларов экспортной выручки.

Видео дня

Высоцкий подчеркнул, что продовольственная безопасность Украины при этом остается стабильной. На внутреннее потребление направляется около 25–30% выращенной продукции, тогда как около 70% традиционно ориентировано на экспорт. Никаких оснований для дефицита продуктов или голода нет.

Дефицит продуктов в Украине – главные новости

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий ранее заверил, что в Украине нет дефицита продуктов, однако введение некоторыми торговыми сетями ограничений на количество продаваемого в одни руки товара может вызвать дополнительный ажиотаж.

Как показывают результаты проверки эксперта Максима Несмянова, из пяти магазинов различных торговых сетей в Киеве только в одном была зафиксирована нехватка товаров. Эксперт уверен, что в ближайшее время продукты питания точно подорожают более чем на 10%. Он также предупредил, что в условиях усиления обстрелов могут активизироваться фальсификаторы, которые начнут подделывать товары.

Вас также могут заинтересовать новости: