Макрон в прощальной речи в ООН обрушился с критикой на Трампа

Он отметил, что мир наблюдает картину, которая должна вызывать у всех стыд, и раскритиковал Трампа.

В своем последнем выступлении в ООН перед завершением президентского срока Эммануэль Макрон заявил, что мир наблюдает картину, которая должна вызывать у всех стыд, и раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот представил свой мирный план по Газе как дипломатический триумф.

Об этом сообщает Reuters. Примечательно, что это заявлене Макрон сделал всего через пару часов после того, как Трамп с той же трибуны назвал свой мирный план по Газе дипломатическим успехом.

"Год назад здесь, в этом самом зале, около десятка государствпризнали Палестину. Я слышу циничные слова некоторых: "Признание – это всего лишь бумажка, посмотрите на реальность"", - сказал Макрон, ударив кулаком по трибуне.

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"... Некоторые хвастаются якобы достигнутым миром. Но этот мир ни на секунду не восстановил гуманитарный доступ. Неужели мы просто будем стоять и наблюдать за этим зрелищем, за которое должно быть стыдно всем нам?", - заявил французский президент.

"То, что там происходит, день за днем делает невозможной реализацию проекта, который должен основываться на уважении законного права палестинского народа на существование", - добавил Макрон.

Также Макрон предостерег мир от "возврата к закону джунглей", заявив, что государства оказались перед выбором между миром, которым правят сила и принуждение, и "цивилизованным международным сообществом":

"Мы не можем согласиться с новым порядком безнаказанности, который некоторые хотели бы построить".

При этом, как отметило издание, во Франции Макрона и самого критиковали некоторые политики за то, что, по их мнению, он мало что сделалпосле признания Палестинского государства в сентябре 2025 года. Хотя Париж ужесточил позицию в отношении насилия со стороны израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу, введя ряд санкций и начав процесс запрета продукции из израильских поселений.

Издание отметило, что отношения Франции и Израиля в течение последнего года были особенно напряженными.

Сектор Газа: новости

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Трамп рассматривает прекращение боевых действий в секторе Газа как одно из ключевых направлений своей внешней политики, а его спецпосланник Стив Уиткофф продолжает участвовать в переговорах по этому вопросу. УНИАН отмечает, что Джаред Кушнер также сосредоточился на дипломатии вокруг Газы и войны Израиля с Ираном.

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