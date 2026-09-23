Войдет ли российская пехота в Запорожье зимой: эксперт назвал главное условие

Такое развитие событий возможно лишь при условии полного захвата РФ Степногорского плацдарма, считает эксперт Александр Коваленко.

У России пока нет достаточных сил и средств, которые создали бы предпосылки для проникновения вражеской пехоты в Запорожье зимой. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя недавно появившуюся в сети информацию о вероятном заходе российских пехотных групп в город уже этой зимой.

По его словам, такое заявление сразу повысило уровень тревоги среди жителей города и области, а российские пропагандистские ресурсы начали распространять сообщения о якобы готовящихся боях за Запорожье.

В то же время Коваленко отмечает, что речь шла именно о возможном сценарии, а не о подтвержденном факте. Эксперт проанализировал ситуацию на Запорожском направлении и оценил, имеет ли российское командование реальные возможности для проникновения пехотных групп в областной центр.

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Так, по данным эксперта, ближайшей к Запорожью зоной активных боевых действий остается Степногорск. Российские войска долгое время пытаются захватить этот плацдарм, однако сейчас, по оценке Коваленко, наоборот теряют над ним контроль. Большая часть Степногорска и все Приморское уже освобождены от российских сил. Их присутствие сохраняется преимущественно в 3-м микрорайоне, а также в южной части соседних Плавней, в районе станции 1138 км. Основные силы российских войск сосредоточены в районе Каменского. Они пытаются удержать контроль над трассой Т 0812 на участке от Степового до Щербаков.

"Даже гипотетические попытки проникновения с этого направления станут возможными лишь при условии полного захвата российскими войсками Степногорского плацдарма и выхода на северный берег Конки. На данный момент предпосылок для такого развития событий нет, и до конца 2026 года они вряд ли появятся", – считает эксперт.

Ореховское направление

Как отмечает Коваленко, иная ситуация наблюдается вблизи Орехова. Здесь российские войска действительно пытаются проникнуть в город небольшими группами, обходя Малую Токмачку и Новоданиловку. Для этого противник преимущественно использует отдельных военнослужащих, которые пытаются воспользоваться особенностями рельефа и местности. В частности, они пытаются проникать через балки Белоглинку и Большую Каменную в направлении южных окраин Орехова.

В то же время, подчеркивает эксперт, говорить о постоянном присутствии российских войск в самом Орехове или о контроле над городом нельзя. Группы, которым удается проникнуть в населенный пункт, своевременно уничтожаются. Кроме того, от Орехова до Запорожья по автомобильной дороге Н-08 около 50 километров.

Существует ли угроза на Гуляйпольском направлении

Гуляйпольское направление Коваленко пока не рассматривает как угрозу для Запорожья из-за его удаленности, а также тактического, а возможно, и оперативно-тактического тупика российских войск в этом районе.

В целом, оценивая ситуацию на Запорожском направлении, Коваленко указывает на ограниченные возможности российских войск для проведения активных наступательных действий. По его словам, этому также противодействуют контратакующие действия Сил обороны Украины, о части которых публично говорить невозможно из-за соблюдения режима тишины.

"У меня возникают серьезные сомнения относительно того, что у противника этой зимой появится возможность проникнуть в Запорожье. Скорее наоборот", – подчеркнул обозреватель.

По его мнению, тенденции в зоне ответственности как минимум 58-й общевойсковой армии российских войск свидетельствуют о потере этим формированием инициативы на ряде участков фронта и проблемах с удержанием позиций.

В то же время Коваленко подчеркивает, что подготовка к худшим сценариям по-прежнему необходима. Однако, по его словам, важно соблюдать меру, особенно с учетом психологической нагрузки на украинское общество, которое уже пятый год находится в состоянии значительного морального и психологического истощения.

В настоящее время, по оценке обозревателя, главной угрозой для Запорожья со стороны российских войск остается ежедневный круглосуточный террор с использованием всех доступных средств поражения, способных достичь города.

В то же время Коваленко не видит в этой оперативной зоне сил и средств, которые позволили бы российским войскам до конца года достичь такого успеха, который создал бы условия для первых проникновений пехотных групп непосредственно в Запорожье. По его мнению, в настоящее время таких возможностей не наблюдается, и в ближайшее время они вряд ли появятся.

Заявление о вероятном проникновении вражеской пехоты в Запорожье

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов (Перун) во время интервью для YouTube-канала "Реальный фронт" высказал предположение, что отдельные пехотные группы россиян могут войти в Запорожье уже этой зимой.

В то же время спикер Группировки сил "Юг" Анастасия Шевченко это опровергла. По ее словам, полностью исключить попытки врага продвинуться к городу небольшими пехотными группами нельзя, но на данный момент нет оснований говорить о высокой вероятности такого сценария.

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