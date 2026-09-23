Жительница Волыни нашла десять грибов-гигантов, один из 'трофеев' весил более килограмма

По словам женщины, это самые большие грибы, которые она собирала в своей жизни.

На Волыни жительница села Зализница Оксана Стрела во время похода в лес нашла сразу десять огромных грибов, вес одного из них составлял более килограмма.

Как пишет "Новая жизнь – новости Любешовщины", сначала женщина наткнулась на пять грибов, которые росли рядом. Позже неподалеку она обнаружила еще одну группу в таком же количестве. Среди находок были настоящие гиганты. Один из грибов весил 1 килограмм 117 граммов, вес другого составлял 985 граммов.

По словам Стрилы, таких крупных грибов ей до сих пор не приходилось находить.

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"Это самые большие грибы в моей жизни", – рассказала она.

Женщина давно увлекается сбором грибов и хорошо знает местные леса. Как и многие опытные грибники, у нее есть свои проверенные места для тихой охоты. Однако на этот раз урожай оказался настолько большим, что весь "улов" даже не удалось сразу поместить в корзину и пакеты.

"Я от испуга не знала, какой гриб срывать первым и куда их класть", – шутит грибница.

Как отмечает издание, похоже, сентябрьские леса Любешовщины в этом году действительно удивляют грибников. А десять гигантских грибов, найденных Оксаной Стрилой, стали ярким подтверждением щедрости местного леса.

Разгар сезона сбора грибов

В сентябре на Полесье и Волыни фиксируются рекордные урожаи грибов, например, в Маневичском районе женщина нашла 155 белых грибов за один поход.

Среди этих грибов были как крупные экземпляры, так и молодые грибочки.

Также в лесу недалеко от Маневичей на Волыни нашли белый гриб весом почти два килограмма.

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