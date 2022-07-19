Среди трофеев Закарпатского легиона - гранатометы, стрелковое оружие, боеприпасы, аптечки, сухпайки, документы, обмундирование и тому подобное.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады завоевали трофеи после столкновения с российскими оккупантами.

Об этом известно из соответствующего сообщения защитников Украины на Facebook-странице 128-й бригады.

Среди трофеев Закарпатского легиона - гранатометы, стрелковое оружие, боеприпасы, аптечки, сухпайки, документы, обмундирование и тому подобное.

Ранее военный из 128-й бригады Сергей рассказал о том, как в первые дни полномасштабного вторжения они расстреливали из ПТРК целые колонны российской бронетехники.

Успехи 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады: главное