Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады завоевали трофеи после столкновения с российскими оккупантами.
Об этом известно из соответствующего сообщения защитников Украины на Facebook-странице 128-й бригады.
Среди трофеев Закарпатского легиона - гранатометы, стрелковое оружие, боеприпасы, аптечки, сухпайки, документы, обмундирование и тому подобное.
Ранее военный из 128-й бригады Сергей рассказал о том, как в первые дни полномасштабного вторжения они расстреливали из ПТРК целые колонны российской бронетехники.
Успехи 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады: главное
- Артиллеристы бригады разбили командный пункт рашистов оружием НАТО.
- Также они уничтожили минометную секцию россиян и показали видео.
- В апреле воины этой бригады мастерски превратили вражеский танк Т-72 в металлолом.
- Боец бригады также рассказывал о преимуществах ПЗРК "Стингер" и отмечал, что авиация РФ боится близко подлетать.