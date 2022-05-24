"С тех пор они боятся идти на нас колоннами", - говорит оператор ПТРК.

46-летний оператор NLAW, Javelin и М-141, боец Закарпатской бригады Сергей поделился опытом уничтожение вражеской техники с помощью ПТРК.

На Facebook странице 128-й отдельной Закарпатской бригады вышел его развернутый комментарий.

"Я проходил обучение на иностранном оружии в феврале, закончил как раз перед началом войны и сразу с обучения попал в реальные бои. Раньше работал только с РПГ советского образца, скажу, что это оружие даже сравнивать не стоит...", - отмечает Сергей.

Боец говорит, что сейчас его бригада работает в степной зоне, поэтому самым эффективным и лучшим в таких условиях является Javelin, который поражает бронированные цели (танки, БТР, БМП, МТЛБ и т. д) на расстоянии до трех километров.

"В первые дни войны мы расстреливали из "Джавелинов" целые колонны российской бронетехники. Несколько раз нас с напарником засекал вражеский танк и открывал огонь на поражение, но мы быстро меняли позицию и лупили орков снова и снова.

С тех пор они боятся идти на нас колоннами, ведут себя очень осторожно, стараются не входить в зону досягаемости Джавелина. Но ничего - у нас есть противотанковые комплексы, которые бьют и дальше, например, украинская "Стугна". Поэтому если не мы, то другие ребята собьют", - рассказывает Сергей.

Он добавил, что, кроме этих ПТРК, они также используют американский противобункерный гранатомет М-141, предназначенный для уничтожения укреплений врага.

Сергей - уроженец Тернопольщины, в бригаде находится уже полтора года. Дома его ждет жена, две дочери и внук.

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