Между тем, противник продолжает удерживать отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Беларусские военные усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка беларусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", - говорится в сообщении.

Тем временем, на Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Толстодубово Сумской области.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ заставили оккупантов бежать на Славянском направлении и остановили наступление на Бахмут.

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