На Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

ВСУ заставили оккупантов бежать на Славянском направлении и остановили наступление на Бахмутском направлении. Рашисты пытаются продвинуться, однако у них ничего не получается.

Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, на Славянском направлении враг осуществлял артиллерийские обстрелы неподалеку Краснополье и Мазановки. Оккупанты пытались вести разведку возле Богородичного. Однако наши защитники не дали рашистам осуществить их планы. ВСУ нанесли оккупантам огневое поражение и заставили бежать.

"На Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском направлении осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северского, Закитного и Роздоловки. Вел воздушную разведку БПЛА вблизи Звановки и Райгородка. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцевое и Беелогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Успеха не имел", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Также оккупанты пытались проводить наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельськое. Все попытки успеха не имели.

"На Новопавловском направлении подверглись огневому воздействию районы Константиновки и Угледара. На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов малые Щербаки, Шевченко, Железнодорожное, Красное, Времовка, Ольговское и Орестополь. Нанес авиационных вблизи Ольговского и Новополя. Вел воздушную разведку БПЛА возле Щербаков, Степного и Васильевки", - говорится в сводке.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Со ствольной и реактивной артиллерии рашисти обстреляли населенные пункты: Степная Долина, Новая Заря, Таврическое, Заселье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарци, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потемкине и Трудолюбовка. Нанес авиационные удары возле Потемкиного и Лозового. Также враг вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Сухой Пруд и Большое Артакове.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в МИД объяснили, почему россияне не имеют права судить защитников Мариуполя.

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