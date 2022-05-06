С 24 февраля российская армия потеряла в Украине 83 средства ПВО, 199 самолетов и 155 вертолетов.

Военно-воздушные силы России понесли значительные потери в Украине, но имеют еще немало техники и продолжат ее использовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил на брифинге.

"Враг понес ощутимые потери. Впрочем, немало техники у России еще есть. И не надо иметь иллюзии, что он ее не будет применять. Необходимо готовиться, необходимо вооружаться", - сказал он.

При этом Игнат добавил, что Украина вскоре благодаря принятому в США закону о ленд-лизе получит мощное технологическое вооружение, которое позволит "быстро расставить приоритеты как в небе, так и на земле".

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат США принял закон о ленд-лизе для Украины, а 28 апреля этот закон приняла Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной техники, оружия и вооружения путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля оккупационная армия лишилась в Украине 83 средств ПВО, 199 самолетов и 155 вертолетов.

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