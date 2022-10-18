По его словам, какое-то их сотрудничество ухудшилось, однако количество обстрелов не уменьшилось.

На сегодня самые тяжелые бои продолжаются на Донецком и Бахмутском направлении. За восемь лет российским оккупантам не удалось продвинуться на востоке Украины, а на Харьковщине и Луганщине "мобики" начали массово сдаваться в плен.

Об этом в эфире "Апостроф ТВ" рассказал военнослужащий батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко.

По его словам, для россиян важно иметь хоть какое-то преимущество после провозглашения "ЛДНР" и попытки аннексии украинских областей.

"В районе Лимана они терпят поражение, мы уже заходим на территорию Луганской области", - рассказал боец.

По его словам, боевая способность оккупантов ухудшается. В мае они еще имели преимущество наступления в Севедоронецке и Рубежном, ловко маневрировали танками с ротами снайперов, минометчиков и работали слаженно. А сейчас какое-то их сотрудничество ухудшилось, однако количество обстрелов не уменьшилось.

"Лупят из всего, просто в нашу сторону, а куда оно летит - нет времени разбираться", - подчеркнул военный.

В то же время военнослужащие из Харьковщины и Луганщины рассказывают, что "мобики" массово сдаются в плен.

"Неприятная ситуация, потому что мы настроены на бой, убийство врага, а нам надо быть в какой-то степени гуманистами для этих так называемых бойцов с желтыми пятнами спереди", - рассказал Лысенко.

Он отметил, что этот факт вызывает проблемы, ведь времени и средств для сохранения жизней оккупантов нет.

"Мы не рассчитывали, что они будут сдаваться. Мы думали, будем их просто убивать. Ну что с ними делать? Нам теперь надо выделять охрану, искать место, связываться с СБУ, передавать их. Но это уже становится их традицией, они по сарафанному радио передают друг другу, как сдаваться, что поднимать. Были случаи, с белыми трусами выходят к нам, один вышел с пенопластом, второй с тряпкой", - рассказывает военный.

Однако, по словам Лысенко, лучше уж так, чем обстрелы со стороны рашистов.

"Сейчас будет тенденция – будут сдаваться ротами, взводами, дай Бог, целыми полками и дивизиями. Это будет массово, потому что эти люди не мотивированы, их ловили на улице. Такие люди не побеждают", - резюмировал Лысенко.

Ситуация на Донбассе

ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская область и ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

15 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что очень тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе. Тяжелее всего украинским воинам на Бахмутском направлении. Глава государства подчеркнул, что защитники Украины держат позиции.

Защитники Украины дают противнику достойный отпор. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты планируют до конца октября полностью захватить город Бахмут Донецкой области.

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