В течение последних двух недель оккупанты осуществляют наступление в Донецкой области.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты планируют до конца октября полностью захватить город Бахмут Донецкой области.

Об этом Маляр сказала в эфире телеканала "Мы-Украина".

Заместитель министра отметила, что на востоке Украины разная ситуация, но эпицентр самых тяжелых боев происходит именно в этой части страны.

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При этом, по ее словам, сейчас очень сложно в районе Бахмута.

"По некоторым направлениям мы продвигаемся вперед, в некоторых областях стараемся это делать. В Донецкой области враг осуществляет наступление, и мы уже две недели об этом прямо говорим, потому что идет именно наступление", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, россияне уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения поставили своим войскам срок, когда они должны полностью выйти на границы Донецкой области.

"И у них сейчас план – до конца этого месяца полностью занять Бахмут, и поэтому действительно, там сейчас очень горячие бои идут, очень тяжелые бои. Мы держим оборону. Мы не даем врагу продвинуться. То есть, он на окраинах города, но мы не даем продвигаться вперед", - подчеркнула Маляр.

В то же время она отметила, что не стоит недооценивать врага.

Маляр добавила, что Вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении используют всю возможную мощность для того, чтобы враг не продвигался вперед.

Война в Украине с Россией-важные новости

ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская область и ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

15 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что очень тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе. Тяжелее всего украинским воинам на Бахмутском направлении. Глава государства подчеркнул, что защитники Украины держат позиции.

Защитники Украины дают противнику достойный отпор. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 октября на нашей земле уже уничтожено 65 320 захватчиков и много вражеской техники и вооружения.

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