Из оккупированной части Херсонской области враг вывозит оборудование местных сельскохозяйственных предприятий.

В Крыму российские оккупационные власти активизировали административно-полицейские и контрразведывательные мероприятия.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В Межводном и Черноморском, в Крыму, российская оккупационная власть активизировала административно-полицейские и контрразведывательные мероприятия", - сказано в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что российские оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области.

"Так, по состоянию на 11 декабря текущего года, из населенного пункта Рубановка было вывезено оборудование местных сельскохозяйственных предприятий", - говорится в сообщении.

Война в Украине: ситуация во временно оккупированном Крыму

Напомним, в пгт. Советское во временно оккупированном Крыму 10 декабря произошел масштабный пожар в здании, где находились российские оккупанты. По разным данным, в здании находилось несколько сотен мобилизованных.

Украинские партизаны взяли на себя ответственность за пожар на российской военной базе во временно оккупированном Крыму. Подпольщики пообещали продолжить свою работу.

Как заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, расчеты российских оккупантов, что направление Мелитополь и Крым будут самыми защищенными, оказались бесполезными. Движение сопротивления достает российских захватчиков на всей временно оккупированной территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: