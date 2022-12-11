Украинские партизаны взяли на себя ответственность за пожар на российской военной базе во временно оккупированном Крым. Подпольщики пообещали продолжить свою работу.
"База мобилизованных армии РФ в смт. Советское в украинском Крыму - горит. Наши агенты сработали как по нотам", - говорится в сообщении движения "АТЕШ" в Тelegram
Партизаны отметили, что долго работали над "проектом" и у них все получилось.
"Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", - пообещали участники движения.
Кроме того, подпольщики сообщили, что у них есть список оккупантов, которые погибли в результате пожара, но список обнародуют позже.
Пожар на авиабазе РФ в Крыму - что известно
Российская Федерация использует временно оккупированный украинский полуостров Крым как перевалочный пункт боеприпасов и техники, а также превратила его военную базу.
В последнее время на полуострове все чаще стали происходить "инциденты". Так, на военном аэродроме "Саки" внезапно сгорели десятки российских истребителей. После чего оккупанты усилили репрессии в отношении местных жителей, которые не согласны с оккупацией.
10 декабря стало известно, что в пгт Советское произошел масштабный пожар в здании, где находились российские оккупанты. По разным данным, в здании находилось несколько сотен мобилизованных.