Подпольщики пообещали обнародовать список ликвидированных россиян.

Украинские партизаны взяли на себя ответственность за пожар на российской военной базе во временно оккупированном Крым. Подпольщики пообещали продолжить свою работу.

"База мобилизованных армии РФ в смт. Советское в украинском Крыму - горит. Наши агенты сработали как по нотам", - говорится в сообщении движения "АТЕШ" в Тelegram

Партизаны отметили, что долго работали над "проектом" и у них все получилось.

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"Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", - пообещали участники движения.

Кроме того, подпольщики сообщили, что у них есть список оккупантов, которые погибли в результате пожара, но список обнародуют позже.

Пожар на авиабазе РФ в Крыму - что известно

Российская Федерация использует временно оккупированный украинский полуостров Крым как перевалочный пункт боеприпасов и техники, а также превратила его военную базу.

В последнее время на полуострове все чаще стали происходить "инциденты". Так, на военном аэродроме "Саки" внезапно сгорели десятки российских истребителей. После чего оккупанты усилили репрессии в отношении местных жителей, которые не согласны с оккупацией.

10 декабря стало известно, что в пгт Советское произошел масштабный пожар в здании, где находились российские оккупанты. По разным данным, в здании находилось несколько сотен мобилизованных.

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