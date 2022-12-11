Украинские партизаны взяли на себя ответственность за пожар на военной базе РФ в Крыму / скриншот

Украинские партизаны взяли на себя ответственность за пожар на российской военной базе во временно оккупированном Крым. Подпольщики пообещали продолжить свою работу.

"База мобилизованных армии РФ в смт. Советское в украинском Крыму - горит. Наши агенты сработали как по нотам", - говорится в сообщении движения "АТЕШ" в Тelegram

Партизаны отметили, что долго работали над "проектом" и у них все получилось.

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"Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", - пообещали участники движения.

Кроме того, подпольщики сообщили, что у них есть список оккупантов, которые погибли в результате пожара, но список обнародуют позже.

Пожар на авиабазе РФ в Крыму - что известно

Российская Федерация использует временно оккупированный украинский полуостров Крым как перевалочный пункт боеприпасов и техники, а также превратила его военную базу.

В последнее время на полуострове все чаще стали происходить "инциденты". Так, на военном аэродроме "Саки" внезапно сгорели десятки российских истребителей. После чего оккупанты усилили репрессии в отношении местных жителей, которые не согласны с оккупацией. 

10 декабря стало известно, что в пгт Советское произошел масштабный пожар в здании, где находились российские оккупанты. По разным данным, в здании находилось несколько сотен мобилизованных.

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