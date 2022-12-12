Падение Донецка сформирует фундаментальные панические настроения на полуострове Крым, считает представитель ОП.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны, а также прокомментировал вопрос деоккупации Крыма.

Журналист "Орестократии" спросил Подоляка о билете в Ялту. В ответ представитель ОП рассказал о другом билете.

"Билет есть, кстати. Это билет в Симферополь с открытой датой. Железнодорожное сообщение формируется, вот, пожалуйста, билет Киев – Симферополь, купе. Все уже есть, и мы же не просто так говорим. Это не конкретный план. Война программируется, психологически также. В том числе могут быть нанесены сильные удары, независимо от того, что сегодня очень тяжелая ситуация на Бахмутском направлении, на Луганском или Донецком направлениях. Падение Донецка сформирует фундаментальные панические настроения на полуострове Крым, и люди оттуда будут бежать", - сказал Подоляк.

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Также Подоляк отреагировал на слова президента Зеленского о том, что война завершится в 2023 году.

"Есть четкий просчет. У нас крайне эффективная аналитическая структура ГУР, и президент опирается на абсолютно четкие аргументированные позиции. А еще есть объективная информация, которую предоставляют наши партнеры с точки зрения оценки российской ресурсной способности, имеется в виду снаряды, ракеты, бронетехника, как у них работают ремонтные мощности, как идет мобилизация на разных уровнях, какие настроения общества", - добавил Подоляк.

Деоккупация Крыма

Ранее Подоляк предложил в Ялте судить на трибунале российских преступников. Также он прогнозировал, что ВСУ зайдут в Крым через полгода.

Бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев гневно отреагировал на слова Подоляка о деоккупации Крыма.