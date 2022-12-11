Движение сопротивления достает российских захватчиков на всей временно оккупированной территории Украины.

Расчеты российских оккупантов, что направление Мелитополь и Крым будут наиболее защищенными, оказались бесполезными.

"Потому что это направление - Мелитополь и Крым, оно должно было стать как раз самым защищенным. То есть, там увеличивали количество гарнизона, количество укреплений. Но, тот результат, который мы видим за прошедшие сутки по Мелитополю и по Крыму - это свидетельство того, что все их принятые меры остались безрезультатными. И, в частности, наше движение сопротивления достает их на всей оккупированной территории", - заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире информационного телемарафона.

Военный эксперт отметил, относительно масштабного пожара в здании, где находились российские оккупанты в пгт. Советское во временно оккупированном Крыму.

Видео дня

"Уже есть информация о том, что именно движение сопротивления взяло на себя ответственность за пожар в казарме. Конечно, что ущерб пока устанавливаются, но самое главное то, что там были размещены новомобилизированные. То есть, казарма использовалась как инфраструктурный объект для того, чтобы расселить и дальше готовить то пополнение, которое сегодня прибывает, в частности, в Крым и не только туда. Это еще одно подтверждение того, что наше движение сопротивления он действует и действует, в том числе, в Крыму", - акцентировал Кузан.

Он напомнил, что перед тем также была серия ударов по Мелитополю, по Бердянскому аеродрому. А несколько дней назад в Мелитополе Запорожской области украинские партизаны облили красной краской памятник российскому Кгбисту Павлу Судоплатову.

"Это предупреждение (российским оккупантам –УНИАН) о том, что весь этот путь - весь юг Украины, и юг Запорожья и Мелитополь, и Крым, они будут под ударами, в первую очередь, нашего движения сопротивления. Кстати, этот сигнал был воспринят русским командованием. После того есть информация, что были проведены в них проверки и проверки системы безопасности",- сказал Кузан.

Что происходит в Крыму и Мелитополе

10 декабря во временно оккупированном Мелитополе прозвучало более 10 громких взрывов. Мэр города Иван Федоров сообщил, что загорелось здание христианской церкви, в помещении которой собирались оккупанты. Позже Федоров рассказал, что по предварительным подсчетам, в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов. Раненых повезли в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест.

Украинские воины ударили по базе "Привал охотника". Там свое логово устроили кадыровцы. Среди "двухсотых" с большой вероятностью оказался "смотрящий" за регионом от Рамзана Кадырова.

Кроме того, украинские воины разгромили базовый лагерь одного из подразделений 19 мотострелковой дивизии 58-й армии (Владикавказ, Северная Осетия). По предварительным данным, отработал HIMARS. Могли ликвидировать актера.

Сегодня 11 декабря сообщалось о том, что в пгт. Советское во временно оккупированном Крыму 10 декабря произошел масштабный пожар в здании, где находились российские оккупанты. По разным данным, в здании находилось несколько сотен мобилизованных.

Украинские партизаны взяли на себя ответственность за пожар на российской военной базе во временно оккупированном Крыму. Подпольщики пообещали продолжить свою работу.

Вас также могут заинтересовать новости: