Расчеты российских оккупантов, что направление Мелитополь и Крым будут наиболее защищенными, оказались бесполезными.
"Потому что это направление - Мелитополь и Крым, оно должно было стать как раз самым защищенным. То есть, там увеличивали количество гарнизона, количество укреплений. Но, тот результат, который мы видим за прошедшие сутки по Мелитополю и по Крыму - это свидетельство того, что все их принятые меры остались безрезультатными. И, в частности, наше движение сопротивления достает их на всей оккупированной территории", - заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире информационного телемарафона.
Военный эксперт отметил, относительно масштабного пожара в здании, где находились российские оккупанты в пгт. Советское во временно оккупированном Крыму.
"Уже есть информация о том, что именно движение сопротивления взяло на себя ответственность за пожар в казарме. Конечно, что ущерб пока устанавливаются, но самое главное то, что там были размещены новомобилизированные. То есть, казарма использовалась как инфраструктурный объект для того, чтобы расселить и дальше готовить то пополнение, которое сегодня прибывает, в частности, в Крым и не только туда. Это еще одно подтверждение того, что наше движение сопротивления он действует и действует, в том числе, в Крыму", - акцентировал Кузан.
Он напомнил, что перед тем также была серия ударов по Мелитополю, по Бердянскому аеродрому. А несколько дней назад в Мелитополе Запорожской области украинские партизаны облили красной краской памятник российскому Кгбисту Павлу Судоплатову.
"Это предупреждение (российским оккупантам –УНИАН) о том, что весь этот путь - весь юг Украины, и юг Запорожья и Мелитополь, и Крым, они будут под ударами, в первую очередь, нашего движения сопротивления. Кстати, этот сигнал был воспринят русским командованием. После того есть информация, что были проведены в них проверки и проверки системы безопасности",- сказал Кузан.
Что происходит в Крыму и Мелитополе
10 декабря во временно оккупированном Мелитополе прозвучало более 10 громких взрывов. Мэр города Иван Федоров сообщил, что загорелось здание христианской церкви, в помещении которой собирались оккупанты. Позже Федоров рассказал, что по предварительным подсчетам, в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов. Раненых повезли в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест.
Украинские воины ударили по базе "Привал охотника". Там свое логово устроили кадыровцы. Среди "двухсотых" с большой вероятностью оказался "смотрящий" за регионом от Рамзана Кадырова.
Кроме того, украинские воины разгромили базовый лагерь одного из подразделений 19 мотострелковой дивизии 58-й армии (Владикавказ, Северная Осетия). По предварительным данным, отработал HIMARS. Могли ликвидировать актера.
Сегодня 11 декабря сообщалось о том, что в пгт. Советское во временно оккупированном Крыму 10 декабря произошел масштабный пожар в здании, где находились российские оккупанты. По разным данным, в здании находилось несколько сотен мобилизованных.
Украинские партизаны взяли на себя ответственность за пожар на российской военной базе во временно оккупированном Крыму. Подпольщики пообещали продолжить свою работу.