Отмечается, что ситуация осложнилась из-за неблагоприятной погоды.

Контрнаступление украинских воинов в Луганской области замедлилось. Сейчас активные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами идут вокруг Сватово.

О ситуации на Луганском направлении рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире Эспрессо. По его словам, ситуация осложнилась из-за неблагоприятной погоды.

Он сообщил, что влага в земле не дает возможности проезжать колесной техникой. Из-за этого продвижение ВСУ возможно только на гусеницах.

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"Это очень усложняет движение ВСУ вперед", – заявил Власенко.

Кроме того, по его словам, контрнаступление ВСУ замедлилось возле Белогоровки и Кременной. Зато Сватово является центром противостояния в Луганской области.

"Сейчас по контрнаступлению ситуация немного замедлилась возле Белогоровки и Кременной. Более или менее движение есть вокруг Сватово – севернее, южнее. Сейчас Сватово является центром противостояния на Луганщине", - сообщил глава Северодонецкой РОА.

Вместе с тем активист Сергей Стерненко сообщил, что на Сватовском направлении у россиян есть огромные потери. По его словам оккупанты бросают в бой мобилизованных и зэков практически без поддержки техники.

"Те массово умирают, и на их уже пристрелянные позиции заходит новое мясо. И так по кругу. Похожая картина и на соседних участках фронта", – отметил Стерненко.

Война в Украине: ситуация на Луганщине

Отметим, что ситуация на Луганщине остается сложной, продолжаются тяжелые бои. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону на Луганщине, постоянно атакуют и идут по трупам своих солдат.

Но украинские защитники имеют успехи. Так, под Макеевкой ВСУ, вероятно, разбили целый батальон мобилизованных россиян.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты не оставляют попыток снова захватить Белогоровку, ведь понимают, если их отбросят дальше от населенного пункта-плацдарма, ВСУ освободят следующим Лисичанск.

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