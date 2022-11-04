На Сватовском и Кременском направлениях продолжаются тяжелые бои.

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону на Луганщине, постоянно атакуют и идут по трупам своих солдат.

Как рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона, на Сватовском и Кременском направлениях продолжаются тяжелые бои. Со стороны россиян постоянно происходят попытки прорвать оборону. К тому же оккупанты свезли очень огромное количество недавно мобилизованных и осужденных.

"После обстрелов, стандартная тактика: отправляют подразделение, до взвода, чтобы они шли в наступление. Они погибают и отправляют сразу следующее, или снова обстрел, и снова следующее. Там у нас такая ситуация, что они даже погибших не забирают. Второе или третье подразделение, которое идет в наступление, идет по трупам своих", - рассказал глава ОВА.

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Война: ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

В частности, 7 октября украинские военные освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов области: Новолюбовку, Невское, Грековку, Новоегоровку, Надежду, Андреевку, Стельмаховку.

24 октября стало известно, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области.

29 октября в Министерстве обороны Украины заявили, что поселок Невское в Луганской области освобожден от российских оккупантов.

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