Оккупанты не оставляют попыток снова захватить Белогоровку.

В Макеевке на Луганщине россияне потеряли 500 своих солдат, но тела погибших не забирают.

"В Луганской Макеевке россияне потеряли 500 своих солдат. Тела погибших рашистов не забирают из-за того, что надо тогда родственникам выплачивать компенсации. А так, нет тела - нет "Лады", - сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай напомнил, что оккупанты не оставляют попыток снова захватить Белогоровку, ведь понимают, если их отбросят дальше от населенного пункта-плацдарма, ВСУ освободят следующим Лисичанск.

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"Под натиском наших защитников в других городах области, Северодонецк враг просто оставит. Орки бегут, потому что город настолько разбит, что не может использоваться как крепость", - считает председатель ОВА.

Война в Украине: ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

В то же время, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону на Луганщине, постоянно атакуют и идут по трупам своих солдат.

Накануне Гайдай сообщал, что украинские военные продолжают освобождать Луганскую область от российских оккупантов. Ежедневно наши защитники продвигаются на 500 метров.

Известно, что в Сватовском районе Луганской области украинские военные ликвидировали батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Российское издание "Верстка" пишет о сотнях уничтоженных оккупантов.

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