Даже устаревшая техника помогает ВСУ эффективно уничтожать оккупантов.

Сейчас на Донбассе продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Так, украинским военным в борьбе с захватчиками помогают различные виды вооружения.

В частности, украинские защитники из 24 ОМБр имени короля Даниила продемонстрировали работу артиллерийских расчетов 2С3 "Акация" во время боевого дежурства на Бахмутском направлении.

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"Несмотря на почтенный возраст этих установок, они способны метко и щедро угостить врага 152-ю миллиметрами концентрированной ярости и справедливости", - отметили военные.

Война на Донбассе: ситуация вблизи Бахмута

Российские оккупанты длительное время пытаются штурмовать на Авдеевском и Бахмутском направлениях - там идут ожесточенные бои.

Как сообщил советник ОП Украины Алексей Арестович, армия РФ согнала под Бахмут 40 БТГ. Оккупанты хотят захватить весь Донбасс, чтобы президент России Путин мог изобразить "победу" для населения.

Эксперты считают, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ, однако с политической точки зрения его взятие должно показать, что россияне еще на что-то способны.

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