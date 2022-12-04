Война раньше закончится, чем оккупанты дойдут до Славянска, говорит Арестович.

Армия РФ согнала под Бахмут 40 БТГ. Оккупанты хотят захватить весь Донбасс, чтобы президент России Путин мог изобразить "победу" для населения.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Бахмут все же рашисты не возьмут.

"Херсонское направление: мы в них - они в нас. Как бы движения на земле нет. Запорожское направление: движения на земле - нет. Яркие события, конечно, у нас на Донбассе. Многие не понимают, я могу объяснить. Если Путин, согласно его планам, выбьет нас снова из Луганской и полностью захватит Донецкую область, то ему будет как оправдать войну. Он скажет, что интересы РФ никогда не выходили за пределы так называемых "ЛДНР". Мы их защитили, мы их приняли в состав Российской Федерации. А вот это нападение на Киев, на Херсон, на Харьков - это было для того, чтобы разгромить ВСУ и НАТО. Мол ВСУ хотели не только на Крым идти, но и Белгород захватить", - сказал Арестович.

Он прогнозирует для армии РФ проблемы возле Бахмута и Славянска.

"Вот они Бахмут третий месяц таранят. Согнали туда все что можно. Там 40 батальоно-тактических групп российских против наших шести. Если они с таким соотношением шли три месяца туда, то до Славянска будут идти ближайшие три года. Война раньше закончится, чем они дойдут до Славянска", - добавил Арестович.

Война в Украине: что происходит под Бахмутом

Уже которую неделю подряд российские оккупанты пытаются штурмовать на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

29 ноября офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко рассказал, что в последние дни обстрелы Бахмута стали интенсивнее, враг стреляет по жилым домам, уничтожает город, но он и все основные трассы к городу – под украинским контролем, об окружении речь не идет вообще.

На Бахмутское направление враг бросил фактически все боеспособное, что у него осталось, но украинская армия стоит очень прочно. Эксперты считают, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ, однако с политической точки зрения его взятие должно показать, что русские еще на что-то способны.