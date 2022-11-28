Удерживать оборону украинским защитникам очень трудно, однако они ежедневно уничтожают вражескую технику и личный состав противника.

На Донбассе российские оккупанты ежесуточно совершают десятки попыток штурмов. Речь идет об Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Как сообщил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона, оккупанты пытаются прорываться, несмотря на существенное ухудшение погодных условий.

"Труднее всего на Донетчине. Это Авдеевское и Бахмутское направление, где враг, несмотря на существенное ухудшение погодных условий, продолжает осуществлять попытки штурмов. Ежесуточно осуществляется несколько десятков на этих двух направлениях", – сказал он.

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Череватый рассказал, что для подготовки к штурмам враг применяет перед этим все виды ствольной артиллерии, реактивные системы залпового огня, танки, авиацию, минометы.

"Но, несмотря на все эти усилия, врагу уже много месяцев не удается прорвать нашу оборону", – отметил он.

Череватый подчеркнул, что удерживать оборону украинским военным очень трудно, несмотря на погодные условия, однако они ежедневно уничтожают вражескую технику и личный состав противника.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

В отчете британской разведки заявили, что российские оккупанты пытаются осуществить прорыв на фронте в районе Павловки Донецкой области. Вероятно, войска РФ хотят захватить этот участок фронта, чтобы продолжить наступление на север Донбасса.

В Бахмуте в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные боевые действия, под огнем пока остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что возле Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Среди российских оккупантов есть немало представителей ЧВК "Вагнер" и бойцов из первого и второго армейских корпусов так называемых "ЛДНР".

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