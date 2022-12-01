Пока ВСУ удается на Бахмутском направлении сковывать большую силу врага.

Бахмут не является тактически важным пунктом с точки зрения военной стратегии, но город нельзя сдать русским, потому что они пропагандистской картинкой изобразят якобы "великую победу". В то же время эксперт считает, что в рамках тактической обороны можно отступить с Бахмута, как это ВСУ грамотно сделали в случае Лисичанска и Северодонецка.

"Тактического значения с военной точки зрения Бахмут не имеет. Битва за Бахмут имеет эмоциональную и политическую нагрузку. РФ очень нужно показать хотя бы немного победных действий. Пол года там уже происходят боевые действия, но продвинуться, или захватить город противник не в состоянии. ВСУ будут держать город до последнего. Если враг сосредоточит там большое количество техники и военнослужащих, и нам будет глупо терять жизни наших людей ради того, чтобы этот город остался под украинским контролем прямо сейчас, мы сделаем так, как мы сделали в Лисичанске и Северодонецке", - подчеркнул Гетьман для "Эспрессо".

По словам военного аналитика, пока ВСУ удается на Бахмутском направлении сковывать большую силу врага.

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"Россияне там несут колоссальные потери. Бахмут обязательно останется украинским. Но, если надо будет отойти на определенное время - мы можем это сделать. Это называется тактическая оборона. Надо делать правильные шаги, чтобы достичь победы", - пояснил Гетьман.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Ранее аналитики ISW уже сообщали, что россияне продвинулись к югу от Бахмута, но окружить город они не смогут. Незначительные успехи оккупантов, о которых они заявляют с такой гордостью, никак не меняют ситуацию на фронте.

После этого украинский защитник рассказал о ситуации в Бахмуте. Он отметил, что рашисты уничтожают город, но захватить его все равно не могут.

По словам Андрея Ермака, РФ перебрасывает под Бахмут "зэков". Их везут без оружия, будто "мясо".