Российские войска продолжают нести большие потери на Восточном фронте.

Ситуация в Угледаре и соседних селах на Донбассе ухудшается с каждым днем. Российские оккупанты стремятся вытеснить оттуда украинские силы обороны, поэтому сосредоточили там большое группировки войск и ежедневно засыпают снарядами территорию Украины, пытаясь стереть с лица земли целые города.

Однако украинские военные держат оборону и дают достойный отпор оккупантам.

Сегодня в сети появилось видео подрыва российской БМП на мине под Угледаром, которое опубликовали несколько военных корреспондентов. Оккупанты решили пойти на штурм украинских позиций, но далеко не заехали.

Видео дня

"Типичный прорыв ру*ни на Донбассе", - так видео в своем Telegram- прокомментировал журналист Андрей Цаплиенко.

Ситуация в Угледаре: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 ноября спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что оккупанты пытаются окружить украинских военных возле Угледара Донецкой области, однако несут большие потери.

Накануне об огромных потерях заявил российский пропагандист Александр Сладков, считающий себя "военкором". По его словам, ситуация в Павловке "тяжелая", а морпехи 155 бригады написали письмо губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

В субботу, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какова ситуация на фронте. По его словам, "наиболее горячо, наиболее болезненно" сейчас на Донетчине.

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