ПВО уничтожила две цели над морем.

Во вторник, 9 апреля, российская оккупационная армия атаковала Одесский регион ракетами. Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

Днем захватчики нанесли точечный ракетный удар по югу страны. В частности, коварная атака россиян была осуществлена с временно оккупированного Крыма, вероятно баллистической ракетой "Искандер-М". "Под ударом вновь прибрежно-рекреационная зона. Последствия уточняются", - рассказали военные.

Вечером в Одессе вновь прогремели взрывы и впоследствии в Силах обороны сообщили, что российская армия продолжила террор региона. "С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, враг нанес удары ракетами, вероятно Х-59. Силами противовоздушной обороны уничтожено 2 ракеты над морем", - рассказали в ВСУ.

Видео дня

В то же время говорится, что не обошлось без попаданий. "К сожалению, есть попадания по открытой территории инфраструктурного объекта. Повреждены административные и технические помещения. К счастью, люди не пострадали. Помните! Враг - преступник. Будет продолжать террор, применять различные тактики и виды оружия", - отмечают в Силах обороны юга.

Удары по югу: последние новости

Напомним, минувшей ночью войска РФ направили несколько волн ударных дронов типа Shahed-131/136 по южным регионам. Военные сообщали, что под прицелом оказалась критическая инфраструктура.

В операционной зоне Сил обороны противовоздушная оборона поразила 9 целей: одну в Одесской области, две - в Херсонской и по 3 - в Николаевской и Днепропетровской.

В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе был поврежден частный двор, также оборвало линию электропередачи.

Вас также могут заинтересовать новости: