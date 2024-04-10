Во вторник, 9 апреля, российская оккупационная армия атаковала Одесский регион ракетами. Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.
Днем захватчики нанесли точечный ракетный удар по югу страны. В частности, коварная атака россиян была осуществлена с временно оккупированного Крыма, вероятно баллистической ракетой "Искандер-М". "Под ударом вновь прибрежно-рекреационная зона. Последствия уточняются", - рассказали военные.
Вечером в Одессе вновь прогремели взрывы и впоследствии в Силах обороны сообщили, что российская армия продолжила террор региона. "С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, враг нанес удары ракетами, вероятно Х-59. Силами противовоздушной обороны уничтожено 2 ракеты над морем", - рассказали в ВСУ.
В то же время говорится, что не обошлось без попаданий. "К сожалению, есть попадания по открытой территории инфраструктурного объекта. Повреждены административные и технические помещения. К счастью, люди не пострадали. Помните! Враг - преступник. Будет продолжать террор, применять различные тактики и виды оружия", - отмечают в Силах обороны юга.
Удары по югу: последние новости
Напомним, минувшей ночью войска РФ направили несколько волн ударных дронов типа Shahed-131/136 по южным регионам. Военные сообщали, что под прицелом оказалась критическая инфраструктура.
В операционной зоне Сил обороны противовоздушная оборона поразила 9 целей: одну в Одесской области, две - в Херсонской и по 3 - в Николаевской и Днепропетровской.
В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе был поврежден частный двор, также оборвало линию электропередачи.