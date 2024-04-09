Оккупанты запускали дроны из оккупированного Крыма и из Приморско-Ахтарска.

Ночью 9 апреля российские оккупанты атаковали украинскую территорию ударными БпЛА типа Shahed-131/136.

Как сообщили в Воздушных силах, оккупанты запускали их с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, и Приморско-Ахтарска - РФ. Там добавили, что также враг атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины.

Воздушные силы уточнили, что к отражению воздушного нападения привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Видео дня

"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях", - сообщили в Воздушных силах.

Атаки дронов на Украину

В ночь на 9 апреля Украину атаковали несколько групп российских ударных дронов. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Вас также могут заинтересовать новости: