В городе зафиксировано падение обломков, людей просят не приближаться к опасным предметам.

Российская армия нанесла по Одессе ракетный удар. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, террористические войска продолжают ракетный террор южных регионов.

В частности, днем 29 марта по Одессе из акватории Черного моря враг направил две управляемые авиационные ракеты. К счастью, Силами противовоздушной обороны обе цели были сбиты.

"В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован ребенок, он госпитализирован. Будьте осторожны, в случае обнаружения опасных предметов, не пытайтесь перемещать их самостоятельно. Вызывайте оперативные службы, вам квалифицированно помогут", - говорится в сообщении.

Сейчас последствия атаки уточняются. По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, раненому - 15 лет.

Росыя атакует Одессу - новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 марта российская армия атаковала юг Украины с самолета тактической авиации - из акватории Черного моря захватчики выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П, затем атаковали несколькими волнами дронов типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря. В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и вызвали на нем пожар. В городе сутки не работал электротранспорт и были применены экстренные отключения света.

Вечером того же дня, 25 марта, враг нанес по Одессе ракетный удар, были ранены несколько местных жителей, повреждены многоэтажки, Дворец спорта и тому подобное.

15 марта в городе из-за ракетного удара, который нанесла российская армия, погиб 21 человек, среди которых (командир полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" Александр Гостищев и т.д.), два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения, бывший вице-мэр Одессы. Тогда захватчики нанесли по Одессе два удара ракетами типа "Искандер-М".

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