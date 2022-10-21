За день до этого мост и переправу "осматривали" Крымский "гауляйтер" и замглавы администрации президента РФ.

Ночью 20 октября на Антоновском мосту и вражеской понтонной переправе "расцвела бавовна". Пропагандисты уже начали "работать по методичкам" Кремля и сообщать о якобы "ударах по гражданским", однако они не учли, что такими заявлениями противоречат сами себе.

Информация о взрывах сначала появилась в СМИ и Telegram-каналах, а затем о поражении моста с понтонной переправой противника сообщил Генштаб Украины.

Так, в соцсетях поздно вечером 20 октября появилась информация об ударах ВСУ по району Антоновского моста в Херсоне. Местные жители распространили видео с ночными "прилетами" и громкими взрывами.

Видео дня

Пропагандисты РФ уже пытаются обвинять ВСУ в якобы "ударах по мирному населению". Однако сами же оккупанты недавно заявляли, что переправа работала для местного населения только до 20:00, а "бавовна" там произошла уже ночью, около 23:00.

Утром 21 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении моста с понтонной переправой противника, ряда опорных пунктов и пунктов управления противника.

"Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника", - информирует Генштаб.

Также украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по позициям врага. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БпЛА.

"Подтверждено поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники и 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника", - указано в сообщении.

Ситуация на юге Украины

Как сообщает издание "Мост" 19 октября Антоновский мост и переправу осматривали крымский "гауляйтер" Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Как сообщал УНИАН, 20 октября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты, прикрываясь мирным населения, переправляют на левый берег Днепра свои семьи, документацию, пенсионный фонд и банковские учреждения. По ее словам, оккупанты создали альтернативную переправу вдоль Антоновского моста. Гуменюк отметила, что оккупационным властям боязно, они в ужасе и понимают, что продвижение вооруженных сил неизбежно.

Антоновский мост для оккупантов был транспортно-логистической артерией, но ВСУ установили огневой контроль над этой переправой через Днепр.

Накануне боев за Херсон коллаборант Владимир Сальдо сообщил о намерении вывезти на Левобережье Херсонщины и в Россию около 60 тыс. человек. В то же время председатель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты готовятся обстреливать оккупированный ими Херсон.

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