В этот список попали семьи, документация, пенсионный фонд, банковские оккупационные учреждения.

Прикрываясь мирным населения, российские оккупанты переправляют на левый берег Днепра свои семьи, документацию, пенсионный фонд и банковские учреждения.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Они (оккупанты – УНИАН) пытаются, создав альтернативную переправу вдоль Антоновского моста и прикрываясь мирным населением, вывозить то, что им очень дорогое для сердца: семьи, документацию, пенсионный фонд, банковские оккупационные учреждения", - рассказала она. Видео дня

Гуменюк отметила, что оккупационным властям боязно, они в ужасе и понимают, что продвижение Вооруженных сил Украины неизбежно, и наша мощь очень давит на оккупантов.

"Они пытаются перебраться на левый берег, где думают, что им будет спокойнее, но для того, чтобы создать там более плотное население, они тянут и мирное население...", - добавила она.

Ситуация в Херсоне: детали

Накануне боев за Херсон коллаборант Владимир Сальдо сообщил о намерении вывезти на Левобережье Херсонщины и в Россию около 60 тыс. человек.

В то же время глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что оккупанты готовятся обстреливать оккупированный ими Херсон.

Сегодня, 20 октября, в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что существует высокая вероятность обстрелов мирного населения Херсонской области российскими оккупантами.

По данным Генштаба, утром 19 октября на временно занятой территории была проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.

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