Враг пытается наступать и штурмовать, хочет захватить времен Часов Яр.

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что линия фронта на Бахмутском направлении сейчас активна, но у оккупационных войск нет там особых успехов.

"ВСУ находится в активной обороне. При лучшем случае украинские войска улучшают свое тактическое положение и при возможности переходят к наступательным действиям. То есть, особых успехов у россиян нет, происходит больше топтания на месте", - рассказал он в эфире "Эспрессо".

По словам Фитьо, захватчики не оставляют своих планов наступать на этом направлении. Они сосредоточили в районе Бахмута большие силы.

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"Речь идет о десантниках, морской пехоте и штурмовых подразделениях, сформированных из бывших заключенных. Россияне пытаются наступать и штурмовать. Они хотят наступать на Часов Яр, чтобы потом развить свой успех на Краматорск, Славянск и Дружковку. Оккупанты в своих планах не учли, что против них воюют ВСУ и Силы обороны, которые не позволят им реализовать эти планы", - подчеркнул спикер Сухопутных войск.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как ранее сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили в общей сложности 99 атак российских захватчиков на всем участке фронта.

Противники, вероятно, попытаются поддержать или усилить эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как делали это зимой 2022-2023 года.

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