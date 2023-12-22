Украинские воины продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра на Херсонщине.

Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили в общей сложности 99 атак российских захватчиков на всем участке фронта.

"За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений", - сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

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Кроме того, на Лиманском направлении украинскими защитниками отражены 4 атаки врага вблизи Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские воины отбили 7 атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В то же время, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками отражено 15 атак.

При этом, на Запорожском направлении силы обороны отбили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Работиного Запорожской области.

Сейчас на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Вместе с тем, на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить украинские подразделения с занимаемых позиций и совершил 12 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Американского института изучения войны, российские оккупанты в период самого сложного - осенне-зимнего сезона, вдоль всей линии фронта на востоке Украинского государства начали локализованные наступательные операции, чтобы перехватить и удержать инициативу.

Украинские военные за минувшие сутки, 21 ноября, ликвидировали еще 1080 российских оккупантов на фронте.

В ОК "Юг", фортификация береговой линии Правобережья Днепра надежно укреплена и шансов вернуться в Херсон у российской оккупационной армии нет.

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