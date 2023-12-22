Захватчики пытаются перехватить инициативу на поле боя, поделились в Институте ведения войны.

Российские оккупанты в период самого сложного - осенне-зимнего сезона, вдоль всей линии фронта на востоке украинского государства начали локализованные наступательные операции, чтобы перехватить и удержать инициативу.

Противники, вероятно, "будут пытаться поддерживать или усиливать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как делали это зимой 2022-2023 года", идет речь в отчете американского Института ведения войны (ISW).

"Российские войска начали локализованные наступательные операции вдоль всей линии фронта на востоке Украины в период самой сложной погоды осенне-зимнего сезона. Таким образом агрессор пытается перехватить и удержать инициативу, а не ждать сильных морозов...", - отметили аналитики.

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Вечером 21 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги пытались атаковать наших защитников на ряде направлений на востоке, в том числе на Бахмутском, Авдеевском и Купянском. По его сведениям, за сутки на фронте произошло 86 боев.

РФ несет колоссальные потери на нашей территории. Общие потери врага на 21 декабря 2023 года составляют уже примерно 350 270 оккупантов.

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