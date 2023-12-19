Для российских оккупантов в Украине "остается чрезвычайно важным" Бахмутское направление, противники хотят совершить наступление один из городов под Бахмутом, а потом двинуться дальше.
Противники на Бахмутском направлении сосредотачивают главные усилия, и к штурмовым действиям привлекают наиболее боеспособные подразделения, в частности, десантников, морских пехотинцев, а также "Шторм V" и "Шторм Z" (сформированные из бывших заключенных), написал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.
"Цель врага на этом направлении понятна - это наступление на населенный пункт Часов Яр, потом на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области", - добавил он.
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Утром 19 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики атаковали наших защитников на ряде направлений, и "горячее всего" было на Бахмутском - отражена 21 атака со стороны противника. По сведениям Генштаба, всего за сутки произошло 105 боевых столкновений с противником.
Стоит отметить, что украинские воины дают достойный отпор захватчикам. Россия несет колоссальные потери. Общие потери врага на 18 декабря 2023 года уже составляют 347 160 противников.