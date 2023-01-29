У РФ нет профессионально подготовленных военных для наступления, но враг может попытаться наступать с помощью "мобиков".

Оценивая вероятность нового наступления РФ, представитель Восточного группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что сейчас Российская Федерация не имеет такой армии, какой она вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Он напомнил, что тогда многие пророчили, что Украина продержится три дня, однако наши защитники держат оборону уже почти год.

"Теперь скоро уже год, как мы держим оборону и убили более 120 тыс. врагов, уничтожили лучшую его технику, бронетехнику, самолеты. Давайте еще один момент. Группировка вторжения врага составляло около 170 тыс. Опять же, возвращаясь к цифрам Генштаба, более 120 тыс. уже уничтожено. И если мы умножим еще на три, чтобы узнать количество раненых, то поймем, что это и есть та группировка, которая была самой профессиональной, самой лучшей, подготовленной под вторжение. Ее нет. Чем будет враг наступать? Наверное, он попытается наступать теми мобилизованными, которых сейчас призвали", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Череватого, мобилизованные россияне не являются профессиональными военными, даже если они прошли какую-то подготовку. Он подчеркнул, что это люди, которых вырвали из мирной жизни.

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"Поэтому будет трудно, будут, наверное, попытки каких-то наступлений. Но, мне кажется, что Вооруженные Силы Украины показали уже, на что способны", – добавил представитель Восточной группировки войск.

В то же время Череватый призвал читать всевозможные аналитические выкладки различных экспертов со скептицизмом. Зато людям стоит уделять больше внимания информации, которую предоставляет, например, Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Угроза нового наступления России

Член-корреспондент британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк считает, что Россия собирается пойти в новое крупное наступление на Украину в феврале. Возможно, это произойдет уже на следующей неделе.

В то же время издание Bloomberg прогнозирует, что почти через год после полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин готовит новое наступление. При этом он готовит Россию к конфликту с США и их союзниками, который, как он рассчитывает, продлится долгие годы.

26 января аналитики Института изучения войны в своем отчете предположили, что российские войска готовятся к решающей наступательной операции в Луганской области. Чтобы рассредоточить и отвлечь ВСУ, они могут проводить ограниченные атаки на большую часть линии фронта.

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