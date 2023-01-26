Наиболее вероятным направлением может быть линия Сватово-Кременная

Российские войска готовятся к решающей наступательной операции в Луганской области. Чтобы рассредоточить и отвлечь ВСУ они могут проводить ограниченные атаки на большую часть линии фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, за последние дни захватчики возобновили наземные атаки в центре Запорожской области и на западе Донецкой области.

"Масштабы и характер этих обстрелов свидетельствуют, что они скорее мешают атакам, направленным на то, чтобы отвернуть и прижать украинские силы до отдельных участков фронта, чем согласованным усилиям по возобновлению наступательных операций для продвижения вперед на этих двух направлениях", - пояснили эксперты.

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По оценке аналитиков, наиболее вероятным направлением российских наступательных действий в Луганской области может быть линия Сватово-Кременная. В частности, оккупанты могут надеяться отбить критически важный участок в северной части Донецкой области вокруг Лимана и использовать линию Сватово-Кременная для дальнейших атак на западную часть Харьковской или северную часть Донецкой области. Однако, эксперты называют крайне маловероятным то, что интервенты смогут существенно продвинуться на этом направлении, даже если начнут успешную наступательную операцию.

В ISW отмечают, что подобные действия РФ могут свидетельствовать о кульминации боев за Бахмут, поскольку темпы российских операций вокруг города снижаются. Пропагандисты могут продвигать о российских наступательных операциях в центре Запорожья и на западе Донецкой области, чтобы скрыть провалы в Бахмуте.

"ЧВК "Вагнера" не выполнила своего обещания по захвату Бахмута и не смогла продвинуться дальше незначительных тактических успехов в Соледаре. Поэтому российское военное руководство, вероятно, решило отказаться от приоритета операций вокруг Бахмута", - говорится в отчете.

Возможное наступление РФ: подробности

ГУР ожидает, что после замены командующего объединенной группировки российских оккупантов в Украине на Валерия Герасимова, россияне изменят тактику. "Почерк" нового главы оккупационных войск уже ощутим.

25 января стало известно, что ВСУ оставили Соледар. Зато украинские военные закрепились на ранее подготовленных рубежах.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что наступление России в войне против Украины может начаться через один-два месяца.

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