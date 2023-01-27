Отмечается, что президент РФ рассчитывает затянуть войну на годы.

Спустя почти год после полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин готовит новое наступление. При этом он готовит Россию к конфликту с США и их союзниками, который, как он рассчитывает, продлится долгие годы.

"Кремль стремится продемонстрировать, что его силы могут вернуть себе инициативу после нескольких месяцев потерь позиций, оказывая давление на Киев и его сторонников, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое оставляет России контроль над территорией, которую она сейчас оккупирует", - пишет Bloomberg.

Постоянные неудачи россиян на фронте и потеря значительных человеческих ресурсов заставили многих в Кремле более реалистично относиться к своим непосредственным амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

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В то же время Путин все еще убежден, что большие силы и готовность России принять потери, которые уже исчисляются десятками тысяч позволят ей одержать победу. Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, говорят люди, близкие к Кремлю. Эту информацию подтверждают Украина и ее союзники, предполагая, что оно может начаться до того, как Киев получит обещанные боевые танки из США и Европы.

Решимость Путина предвещает еще одну смертоносную эскалацию его войны, поскольку Киев готовит новый собственный удар, чтобы вывести его войска, отвергая любое прекращение огня, которое оставляет Россию на оккупированной территории. Российский лидер считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в конфликте, который он считает экзистенциальным - с США и их союзниками. Новый виток мобилизации возможен уже этой весной, поскольку экономика и общество все больше подчиняются потребностям войны.

"Путин разочарован тем, как идут дела, но он не готов отказаться от своих целей. Это просто означает, что маршрут будет длиннее, кровавее и хуже для всех", - рассказала основатель политической консалтинговой компании R.Politik Татьяна Становая.

Американские и европейские разведчики задаются вопросом, есть ли у России ресурсы для нового крупного наступления, даже после мобилизации прошлой осенью дополнительных 300 тысяч военнослужащих. Тем временем союзники Украины наращивают поставки оружия, готовятся впервые доставить бронетехнику и основные боевые танки, которые могут помочь украинским войскам прорвать российские позиции.

По словам официальных лиц США, жестокие атаки России в таких городах, как Бахмут, истощили украинские силы, отвлекли войска и подорвали способность Киева проводить наступательные операции в других местах.

После того как летом и осенью молниеносные атаки украинских войск прорвали ее оборонительные рубежи, Россия с тех пор усилила защиту, используя траншеи, противотанковые ловушки и мины, чтобы замедлить любое потенциальное продвижение. Кремль публично заявляет, что в настоящее время планов по дополнительной мобилизации нет.

В более долгосрочной перспективе Путин утвердил планы по расширению вооруженных сил почти на 50% в течение следующих нескольких лет, развертыванию новых сил вблизи Финляндии и на временно оккупированных регионах Украины. Школы и университеты восстанавливают курсы военной подготовки, которые в последний раз широко проводились в советское время.

Тем не менее, некоторые элементы реализма в отношении катастрофических действий вооруженных сил РФ начали проскальзывать в жестко контролируемые государственные СМИ.

"Пока результаты были ужасающими, потому что Россия была совершенно не готова. Война превратилась в затяжную войну, и у России пока недостаточно ни живой силы, ни техники для ее ведения. Мы должны остановить украинское контрнаступление и помешать усилиям Запада победить нас, получив военное преимущество", - сообщил политический консультант Сергей Марков.

Российские силы не демонстрировали такой способности с первых недель вторжения, отвоевав за последние шесть месяцев лишь один небольшой город и поплатившись огромными потерями. Украинские войска, напротив, неизменно удивляют союзников и наблюдателей своими успехами, оттесняя захватчиков.

Некоторые инсайдеры признают, что уверенность Путина в способности своих вооруженных сил добиться триумфа - даже ценой огромных потерь и разрушений - отражает неверное истолкование обязательства Запада отразить его агрессию. США и их союзники неуклонно наращивали поставки оружия в категории, которые когда-то считались запрещенными.

Тем не менее американские и европейские военные чиновники опасаются, что конфликт вскоре может перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с практически застойными линиями фронта - сценарий, который может оказаться в пользу России с ее большим населением и военной промышленностью.

Дипломатически Россия стремилась заручиться поддержкой среди незападных стран призывами к переговорам о прекращении огня. Даже люди, близкие к Кремлю, признают, что в настоящее время это безнадежно, учитывая требование Украины о выводе войск Россией в качестве условия любой сделки.

Ново наступление России - что известно

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 26 января российские оккупанты продолжают попытки наступать на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

В то же время аналитики Института изучения войны рассказали, что защитники Украины возобновили контрнаступление в районе Кременной. Помимо этого, рашисты очень боятся наступления ВСУ на Запорожском направлении.

По состоянию на 26 января ВСУ ликвидировали около 124 710 российских военных.

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