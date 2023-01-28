Алексей Данилов отметил, что нужно быть максимально готовыми.

Россия готовится к 24 февраля к активизации наступления, потому что хотят к годовщине каких-то достижений.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

"Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из советского "совка", и они считают, что если есть какая-то годовщина, то они к этой годовщине должны иметь какие-то достижения. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать. И это не является никакой новостью", - отметил он.

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Данилов сказал, что оккупанты имеют задачу выйти на пределы Донецкой и Луганской областей. По его словам, также хотят каких-то достижений на Запорожском направлении, проводят разведывательные действия в отношении наших оборонных возможностей.

"Сейчас уже неделю делают попытки понять, что происходит на Запорожском направлении у нас с точки зрения обороны. Там пробуют. И сейчас есть определенное накопление войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в РФ по этому поводу", – сказал он.

При этом добавил, что здесь новости никакой нет.

На уточняющий вопрос возможен ли повтор февраля 2022 года, когда оккупанты пошли в наступление и дошли почти до Киева, Данилов отметил, что "наша страна февраля 2022 и февраля 2023 года - это другая ситуация". По его словам, сейчас "бдительность на границах другая и ВСУ сейчас совсем в другом состоянии".

Данилов отметил, что нужно быть максимально готовыми, потому что "это война и враг коварный".

Возможно новое наступление России: подробности

Ссекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что наступление России в войне против Украины может начаться через один-два месяца.

"У россиян сейчас происходит максимальная концентрация, они готовятся к наступлению. Для нас это не является неожиданностью. Мы понимаем, что через месяц-полтора-два они будут начинать активные действия, задействованы все максимальные ресурсы, которые есть на территории России", - сказал Данилов.

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях.