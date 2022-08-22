Накануне РФ увеличила корабельную группировку в Черном море, наготове 30 "Калибров".

Воздушные силы ВСУ не исключают вооруженных провокаций от врага ко Дню Независимости 24 августа. Впрочем, наши военные готовы к любым сценариям, даже кризисным.

Об этом заявил спикер командования Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Наши военные готовы к любым сценариям ... рассматриваются различные варианты, кризисные ситуации. Воины Воздушных сил будут защищать наше небо. Прежде всего, нужно знать, к чему готовится враг, ведется постоянная разведка, нужно знать, какие силы и средства противник сконцентрировал на подступах к нашим границам – рассказал спикер.

По его словам, украинская сторона учитывает и контролирует наличие российских самолетов и вертолетов "на десятках аэродромов" в Беларуси, на территории Крыма и в России, а также ракетного вооружения, которое противник сосредотачивает вокруг Украины.

Будем отслеживать и пытаться адекватно отреагировать на любые угрозы, которые нам противник, вероятно, подготовил на наш главный праздник – добавил Игнат.

РФ увеличила корабельную группировку в Черном море

Об этом говорится в вечерней сводке ОК "Пивдень" за 21 августа. В частности, агрессор держит в Черном море пять носителей крылатых ракет с суммарным залпом до 30 "Калибров".

Кроме носителей крылатых ракет, россияне держат в Черном море один большой десантный корабль.

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