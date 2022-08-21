Ряду городов Украины грозят вражеские удары крылатыми ракетами, в том числе Киеву, предупредили в ОП.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что РФ попытается увеличить количество обстрелов на День Независимости 23-24 августа.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Россия - это архаичное государство, и она привязывает свои действия к определенным датам. Для них это какие-то навязчивые мысли. "Что надо сделать, чтобы людям было плохо". Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23-24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов", - сказал Подоляк.

Он также отметил, что "русский мир" абсолютно проигрывает по всем цивилизационным нормативам Украине. Поэтому россияне хотят получить компенсацию за то, что их унизили, и поэтому будет увеличено количество обстрелов украинских городов.

"Надо просто осторожно относиться к своей жизни. И если сирена, то нужно использовать это время для того, чтобы найти место, где пересидеть эту попытку РФ ударить по мирным городам", - подчеркнул Подоляк.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе (22-28 августа) РФ может постараться сделать против Украины что-то "особенно жестокое".

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