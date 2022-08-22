Кроме того, в Средиземном море расположено пять российских носителей крылатых ракет.

Россия держит в Черном море пять носителей крылатых ракет с суммарным залпом до 30 "Калибров".

Об этом говорится в вечернем сводке Оперативного командования "Юг".

Кроме носители крылатых ракет, россияне держат в Черном море один большой десантный корабль.

"Корабельное группировки в Черном море наращивает свое присутствие до общего количества в 14 единиц, которые держатся на расчетно безопасном расстоянии за мысом Тарханкут. При этом наготове 5 носителей ракет типа "Калибр" с общим количеством более 30 и 1 вдк", – говорится в сообщении.

Угроза ракетных ударов по Украине остается высокой. В "Пивдне" в очередной раз призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Учитывая все угрозы и риски, которые несет с собой нагнетание обстановки в регионе, не подвергайте себя опасности, будьте осознанными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, следуйте алгоритму и правилам действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации. Доверяйте силам обороны и не оповещайте врага об их действиях ради вашей безопасности и защиты", – отметили в "Пивдне".

Напомним, 20 августа в ВМС ВСУ сообщали, что в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеские носители оперативно-тактических ракет "Калибр", общий залп - 16 боеприпасов. В Средиземном море было пять носителей "Калибров".

В середине июля президент Владимир Зеленский говорил, что РФ уже выпустила по Украине более 3 тысяч ракет.

21 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия попытается увеличить количество обстрелов Украины 23 - 24 числа (Украина будет отмечать День Независимости).

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