По его словам, правительство не дало четкого ответа местным чиновникам, можно ли им покидать свой город в случае потенциальной оккупации.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска похитили 30 мэров украинских городов.

Семеро руководителей городов до сих пор считаются пропавшими без вести, рассказал он в интервью The Spiegel.

"Мэры были целями повсюду. Россияне пытались арестовывать мэров и разными методами принуждать их к сотрудничеству", — пояснил глава украинской столицы.

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По словам Кличко, правительство не дало четкого ответа местным чиновникам, покидать ли им свой город в случае потенциальной оккупации, или нет. Он добавил, что украинцам пришлось самим принимать такое решение.

"Ситуация была тяжелая: если ты останешься со своей общиной, ты предатель... Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться? Но четкого ответа мы не получили", — подытожил Кличко.

Похищение мэров

Как сообщал УНИАН в начале войны, известно о многочисленных случаях похищения оккупантами глав украинских городов и сел.

В марте председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявляет о похищение городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева.

В июне российские захватчики похитили городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Его советница пояснила, что арест Колыхаева был связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.

Кроме того, они задержали мэра Голой Пристани Александра Бабича, мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.

11 марта, в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров. 16 марта стало известно, что Федорова в результате спецоперации уволили из плена оккупантов. Он отметил, что оккупанты обвинили его в финансировании "Правого сектора".

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