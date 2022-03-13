Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявляет о похищении городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева.
Об этом говорится в публикации на странице Старуха в Facebook.
"Военные преступления становятся системными. Похищено городского голову Днепрорудного Матвеева Евгения Сергеевича", - говорится в заметке.
Как сообщал УНИАН, 11 марта стало известно о похищении городского головы Мелитополя Ивана Федорова. До сих пор его местопребывание неизвестно.
В Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.
12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Федорова пытают, чтобы записать видео в поддержку оккупантов.
Позже сотни жителей Мелитополя вышли на площадь прогонять оккупантов из города - требовали вернуть мэра.