В Украине дорожает картофель: как изменились цены на овощи за неделю

Среди фруктов вдвое подорожали сливы.

В Украине начали расти оптовые цены на картофель. Так, за прошедшую неделю овощ подорожал с 11-13 до 12-14 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Среди других овощей борщевого набора диапазон цен на морковь сузился в сторону увеличения – с 10–15 до 12–15 грн/кг. А репчатый лук подешевел на 1 гривню – с 12–16 до 11–15 грн/кг.

Несколько выросли цены на огурцы – с 30–55 до 40–60 грн/кг, тогда как стоимость помидоров осталась неизменной на уровне 35–45 грн/кг. Увеличивается разброс цен на кабачки – с 30–35 до 30–40 грн/кг и на баклажаны – с 40–50 до 40–60 грн/кг.

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В фруктово-ягодном сегменте подешевели груши – с 25–60 до 20–50 грн/кг. Ещё больше подешевел виноград, который продаётся в пределах 50–100 грн/кг против 60–120 грн/кг неделей ранее.

Кроме того, цены на бахчевые растут. Так, арбузы подорожали с 10–12 до 10–15 грн/кг, а дыни – с 35–50 до 40–50 грн/кг. Нектарины продают уже по 100–120 грн/кг, хотя неделю назад цены были в пределах 80–110 грн/кг, а сливы подорожали в два раза – с 20–40 до 40–80 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

За неделю до этого в Украине ощутимо выросли оптовые цены на дыни. На пять гривен снизилась стоимость килограмма огурцов – с 35-60 до 30-55 грн. Помидоры, в свою очередь, подорожали на те же пять гривен – с 30–40 до 35–45 грн/кг. Цены на картофель не изменились.

На прошлой неделе на рынке активно росли цены на сардины в банках, некоторые из которых подорожали в пределах 30–40%. Подорожала также норвежская сельдь, горбуша и скумбрия холодного копчения. В то же время ряд позиций по рыбе за неделю, напротив, подешевел – например, около 30% потерял вяленый судак.

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