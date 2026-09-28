Microsoft отключает старую функцию Windows, которой пользовались 25 лет

Удаление функции было намечено на 10 ноября, но похоже, что компания пошла на этот шаг раньше.

Microsoft начала досрочно удалять устаревшие функции Windows Media Player Legacy (WMPL). Речь идет о скинах – альтернативных оформлениях классического медиаплеера, которые существовали еще со времен Windows 2000 и Windows Me, пишет Neowin.

Изначально Microsoft планировала полностью отказаться от поддержки скинов 10 ноября 2026 года. Изменение должно затронуть версии Windows 11 24H2 и новее, включая будущие 25H2/26H2. Но, судя по сообщениям пользователей, компания пошла на этот шаг раньше.

Модератор форума Neowin, который продолжает использовать классический Windows Media Player как легкий медиаплеер, заметил, что программа перестала загружать стандартную тему Classic Media Player. Вместо нее проигрыватель теперь использует стандартный интерфейс.

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Для поклонников классического Windows Media Player это означает еще одно ограничение. Хотя альтернативных проигрывателей сегодня достаточно много, Legacy-версия ценилась за небольшое потребление ресурсов и возможность полностью менять оформление с помощью скинов.

Исчезновение поддержки скинов в WMPL стало очередным шагом Microsoft по отказу от элементов интерфейса прошлых поколений Windows. Ранее компания уже попрощалась с меню "Пуск" и "Панелью управления".

Параллельно Microsoft продолжает улучшать Windows 11, добавляя функции, о которых пользователи просили уже давно. В апреле в Windows 11 появилась опция бесконечной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

УНИАН уже писал, что Windows 11 набирает популярность среди украинских пользователей. Недавно актуальная ОС впервые преодолела отметку в 60% украинского рынка, в то время как доля Windows 10 продолжает падать.

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