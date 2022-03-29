Российские военные похитили чиновника 28 марта.

В Херсонской области начато производство по факту похищения оккупантами городского головы Голой Пристани Александра Бабича.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, 28 марта военнослужащие вооруженных сил РФ, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках главу Голопристанского городского совета Александра Бабича.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато уголовное производство.

В ведомстве добавили, что сейчас принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Днем ранее в оккупированном Геническе похитили депутата "Слуги народа" Алексея Коновалова, сообщил первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

От также проинформировал, что были неподтвержденные сообщения о похищении мэра Голой Пристани Александра Бабича и главы поселка Каланчак Светланы Фоминой.

Похищение мэров российскими военными: что известно

Как сообщал УНИАН, известно о многочисленных случаях похищения оккупантами глав украинских городов и сел.

В частности, 23 марта военнослужащие Вооруженных сил РФ пришли домой к старосте села Мотыжин Киевской области, незаконно задержали ее, ее мужа и сына и вывезли их в неизвестном направлении.

21 марта похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко на Харьковщине.

11 марта стало известно о похищении городского головы Мелитополя Ивана Федорова. Его увезли в неизвестном направлении. При этом в Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.

14 марта в Запорожской областной военной администрации заявили, что похищенный оккупантами мэр Мелитополя находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме".

16 марта стало известно, что Федорова в результате спецоперации освободили из плена оккупантов.

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